Непогода ударила по Украине: какие области страдают больше всего (карта)

Улучшений ждать не стоит.

Неблагоприятные погодные условия, в частности, сильный ветер в ночь на 18 февраля принесли немало проблем в часть регионов Украины. Некоторые населенный пункты остались без электроэнергии.

Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в четырех областях обесточены 90 населенных пунктов.

Большая часть — 68 из них находятся во Львовской области, 11 — на Черниговщине, 6 — в Житомирской области и 5 на Черкасчине.

При этом украинские метеорологи предупреждают — 18 февраля в западной части страны ослабления ветра ждать не стоит — порывы ветра прогнозируются около 15-20 м/сек (желтый уровень опасности). В переводе в км/час — до 72.

Предупреждение о сильном ветре в регионах

В Карпатах продолжает сохраняться опасная для людей ситуация с лавинами. На Ивано-Франковщине степень опасности оценили как высокую (4 уровень), в горах на Закарпатье, в Черновицкой и Львовской области — как значительную (3 уровень).

Снеголавинная опасность в Карпатах

Кроме сильного ветра еще несколько дней в Украине стоит ожидать дождей, временами со снегом. Как писал "Телеграф", при этом сохранится плюсовая температура и в начале следующей недели.