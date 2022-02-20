На українців чекають температурні "гойдалки": прогноз погоди на тиждень

Деяким областям слід приготуватися до опадів

Наступний тиждень готує Україні справжнє температурне "родео". У понеділок більшість регіонів зіткнеться з різким потеплінням, але незабаром стовпчики градусників поповзуть униз.

Прогнозом погоди на 21-27 лютого поділяється "Телеграф", посилаючись на ресурс weather.com.

Київ

Погода у Києві на тиждень

У столиці найтеплішим днем стане понеділок — офіційно тут прогнозують до +10°С. У вівторок похмуру погоду змінить зливу, а вже з середи температура почне знижуватися. Вдень ці показники сягатимуть +4°С, а вночі опускатимуться до нуля і до навіть -1°С.

Одеса

Погода в Одесі на тиждень

На півдні країни традиційно тепліше, ніж скрізь. При цьому на тижні все одно знайдеться кілька ночей, коли легкий мороз нагадає про себе. В середньому температура повітря на Одещині коливатиметься від 7 до 10 градусів тепла. Вівторок також обіцяє бути дощовим.

Львів

Погода у Львові на тиждень

Багатішим на опади стане захід України. Тут також буде й прохолодніше — нічні температури триматимуться близько -2...0°C, денні — +5-8°С. Дощитиме на Львівщині у понеділок, середу та суботу.

Харків

Погода в Харкові на тиждень

У цьому регіоні температурні показники для нічної доби будуть найрізноманітнішими. Подекуди очікується до +4°С, які незабаром можуть змінитись 2 градусами морозу. Вдень температура буде триматися від +5 до +9°С. Дощ синоптики прогнозують на вівторок та середу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якої весни варто очікувати українцям і чи багато сюрпризів приготував нам березень.