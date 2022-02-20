Укр

Украинцев ждут температурные "качели": прогноз погоды на неделю

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Февральская погода непредсказуемая Новость обновлена 20 февраля 2022, 09:28
Февральская погода непредсказуемая

Некоторым областям следует приготовиться к осадкам

Предстоящая неделя готовит Украине настоящее температурное "родео". В понедельник большинство регионов столкнется с резким потеплением, но очень скоро столбики градусников поползут вниз.

Прогнозом погоды на 21-27 февраля делится "Телеграф", ссылаясь на ресурс weather.com.

Киев

Погода в Киеве на неделю
Погода в Киеве на неделю

В столице самым теплым днем станет понедельник — официально здесь прогнозируют до +10°С. Во вторник пасмурную погоду сменит проливной дождь, а уже со среды температура начнет снижаться. Днем эти показатели будут достигать +4°С, а ночью опускаться до нуля и даже -1°С.

Одесса

Погода в Одессе на неделю
Погода в Одессе на неделю

На юге страны традиционно теплее, чем везде. При этом на неделе все равно найдется несколько ночей, когда легкий мороз все же напомнит о себе. В среднем температура воздуха на Одесчине будет колебаться от 7 до 10 градусов тепла. Вторник также обещает быть дождливым.

Львов

Погода во Львове на неделю
Погода во Львове на неделю

Более богатым на осадки станет запад Украины. Здесь также будет и прохладней — ночные температуры будут держаться около -2…0°C, дневные — +5-8°С. Дождить во Львовской области будет в понедельник, среду и субботу.

Харьков

Погода в Харькове на неделю
Погода в Харькове на неделю

В этом регионе температурные показатели для ночного времени суток будут наиболее разнообразными. Местами ожидается до +4°С, которые вскоре могут смениться 2 градусами мороза. Днем же температура будет держаться от +5 до +9°С. Дождь синоптики прогнозируют на вторник и среду.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой весны стоит ожидать украинцам и много ли сюрпризов приготовил нам наступающий март.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
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