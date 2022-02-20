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Тепло та без опадів: синоптики поділились прогнозом погоди на перший день весни

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Весна вже скоро Новина оновлена 20 лютого 2022, 12:00
Весна вже скоро

Опадів у перший день весни не буде

Українські синоптики поділились прогнозом погоди на 1 березня, до якого залишилось трохи більше одного тижня.

Згідно з інформацією на сайтах Sinoptik та Gismeteo, 1 березня мешкаці Києва не побачать весняного сонця — вдень буде +2 градуси та хмарно. Однак опадів дощу та снігу не має бути. Швидкість вітру — 3-7 метрів на секунду.

На сході України погода буде майже такою, як і в столиці — 1-2 градуси тепла та хмарно, однак більш вітряно — 5-11 м/с. Мешканцям Західної України буде ще тепліше — стовпчик термометрів підніметься до +4 градусів, без опадів та не сильно вітряно 1-5 м/с. На півдні та півночі також опади не очікуються і вдень температура повітря не опускатиметься нижче позначки +1.

Народна прикмета — якщо у перший день весни при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі — весна буде сухою, при західному — мокрою, а при південному — теплою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде кінець лютого для більшості українських регіонів. Слід приготуватися, адже погода "запасла" кілька козирів у рукавах.

Також ми прогнозували погоду на весну, яким поділився народний синоптик з Волинської області Володимир Деркач.

Теги:
#Погода #Весна #Синоптик
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