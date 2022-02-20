Тепло и без осадков: синоптики поделились прогнозом погоды на первый день весны

Осадков в первый день весны не будет

Украинские синоптики поделились прогнозом погоды на 1 марта, до которого осталось чуть больше одной недели.

Согласно информации на сайтах Sinoptik и Gismeteo, 1 марта жители Киева не увидят весеннего солнца — днем будет +2 градуса и облачно. Однако осадков дождя и снега не должно быть. Скорость ветра – 3-7 метров в секунду.

На востоке Украины погода будет почти такой же, как и в столице — 1-2 градуса тепла и облачно, однако ветренее — 5-11 м/с. Жителям Западной Украины будет еще теплее – столбик термометров поднимется до +4 градусов, без осадков и не сильно ветрено 1-5 м/с. На юге и севере также осадки не ожидаются, и днем температура воздуха не будет опускаться ниже отметки +1.

Народная примета – если в первый день весны при северном ветре прогремит гром, то весна будет холодной, при восточном ветре – весна будет сухой, при западном – мокрой, а при южном – теплой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет конец февраля для большинства украинских регионов. Следует приготовиться, ведь погода "запасла" несколько козырей в рукавах.

Также мы прогнозировали погоду весной, которым поделился народный синоптик из Волынской области Владимир Деркач.