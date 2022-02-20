Тепло, але з опадами: якою буде погода в Україні на початку нового тижня

У деяких областях повітря прогріється до +11

Перший день робочого тижня зустріне українців теплою погодою. У більшості областей буде сухо і лише на Заході пройдуть дощі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, температура повітря на більшій частині території країни залишатиметься в межах +7…+10 градусів.

Найбільш тепло буде у південній частині країни, де стовпчик термометра може піднятися до позначки +11.

Водночас мешканцям України варто бути готовими до того, що у темний час доби температура опускатиметься нижче за нуль, а найбільш відчутні заморозки відчуватимуться у східній частині країни, де очікується до -3 градусів.

Погода в Україні

Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що новий тиждень принесе в Україну нестабільну погоду та "температурну гойдалку" з періодичними опадами у вигляді дощів і навіть мокрого снігу. Загалом до вихідних у країні помітно похолодає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якої весни варто очікувати українцям, а також про те, чи багато сюрпризів приготував нам березень.