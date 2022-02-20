Укр

Тепло, но с осадками: какой будет погода в Украине в начале новой недели

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Погода в Украине Новость обновлена 20 февраля 2022, 21:00
Погода в Украине

В некоторых областях воздух прогреется до +11

Первый день рабочей недели встретит украинцев теплой погодой. В большинстве областей будет сухо, и только на Западе пройдут дожди.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха на большей части территории страны будет оставаться в пределах +7…+10 градусов.

Наиболее тепло будет в южной части страны, где столбик термометра может подняться до отметки в +11.

Вместе с тем жителям Украины стоит быть готовыми к тому, что в темное время суток температура будет опускаться ниже ноля, а наиболее ощутимые заморозки будут ощущаться в восточной части страны, где ожидается до -3 градусов.

Погода в Украине
Погода в Украине

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что новая неделя принесет в Украину нестабильную погоду и "температурные качели" с периодическими осадками в виде дождей и даже мокрого снега. В целом же к выходным в стране заметно похолодает.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой весны стоит ожидать украинцам, а также о том много ли сюрпризов приготовил нам наступающий март.

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#Погода #Прогноз погоды
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