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Мобільні оператори в Україні пішли на зустріч громадянам: важливе рішення

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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Мобільний зв'язок в Україні під контролем Новина оновлена 24 лютого 2022, 20:13
Мобільний зв'язок в Україні під контролем

Українців без зв'язку не лишать

Українські мобільні оператори та "Укртелеком" надаватимуть українцям безкоштовно послуги мобільного зв'язку, навіть якщо у них немає грошей на рахунку.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Керівництва операторів Vodafone, "Київстар", Lifecell та "Укртелеком" повідомили про підтримку своїх абонентів.

"Робимо все можливе, щоб усі залишалися на зв'язку навіть із нульовим балансом", — повідомили у пресслужбі Vodafone Україна.

"У нас нині понад 50 тис. клієнтів інтернет-послуги в динаміці, кого могло торкнутися відключення за несплату. Але ми вирішили не відключати наших абонентів", — повідомив директор із корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

"Щоб наші абоненти могли будь-якої миті зв'язатися з рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використовувати протягом 30 днів", — прокоментували у Lifecell.

У "Київстарі" повідомили, що дзвінки в мережі оператора будуть доступні для всіх абонентів передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їхніми тарифом.

Як повідомлялося, рано вранці 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок "військової спецоперації" проти України.

Незабаром після цього у різних містах України сталися вибухи. Україна вже втратила кілька військовослужбовців та мирних жителів.

Теги:
#Війна #Мобільний зв'язок
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