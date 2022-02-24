Мобильные операторы в Украине пошли на встречу гражданам: важное решение

Украинцев без связи не оставят

Украинские мобильные операторы и Укртелеком будут предоставлять украинцам бесплатно услуги мобильной связи, даже если у них нет денег на счету.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Руководства операторов Vodafone, "Киевстар", Lifecell и "Укртелеком" сообщили о поддержке своих абонентов.

"Делаем все возможное, чтобы все оставались на связи даже с нулевым балансом", — сообщили в пресс-службе Vodafone Украина.

"У нас сейчас более 50 тыс. клиентов интернет-услуги в динамике, кого могло затронуть отключение за неуплату. Но мы решили не отключать наших абонентов", — сообщил директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

"Чтобы наши абоненты могли в любой момент связаться с родными и близкими, lifecell насчитывает всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней", — прокомментировали в Lifecell.

В "Киевстаре" сообщили, что звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Как сообщалось, ранним утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы. Украина уже лишилась нескольких военнослужащих и мирных жителей.