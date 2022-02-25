Зима вже не повернеться? Синоптик обнадіяв прогнозом погоди для України

Лише у Карпатах, за словами синоптика, спостерігається "мінус", в решті регіонів – весняний характер погоди

До кінця лютого в Україні спостерігатиметься аномальне тепло, а стовпчики термометрів піднімуться до 12 градусів тепла. Докладніше йдеться у прогнозі кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича, який він озвучив для "Телеграфу".

В Україні продовжиться хвиля тепла, нехарактерна для лютого. Так, температура повітря в нічний час коливатиметься близько 0, тобто досягне від -3 до +2 градусів. Удень стовпчики термометрів очікуються в межах від 2 до 8 градусів тепла. На півдні, Прикарпатті та в Криму прогноз дещо інший: там у нічний час температура становитиме від 0 до +5 градусів, а вдень повітря прогріватиметься до 7-12 градусів з позначкою "плюс".

Таким чином, пояснює Кібальчич, середньодобові температури щодо кліматичної норми для цього часу перевищують її на 6-10 градусів. Це досить суттєво, зазначає синоптик. Більше того, в окремих містах можуть бути побиті добові рекорди максимальної температури. Проте лютий 2022 року, за словами синоптика, не стане рекордно теплим як в окремих містах, так і по всій країні, оскільки не поб’є рекорди попередніх років.

"Тим не менше, за рахунок глобального потепління, яке зокрема проявляється і на території України, з кожним роком лютий буде теплішим все частіше", — наголошує Кібальчич.

Він додає, що цим обумовлюється нестійкий сніговий покрив, який практично скрізь уже зійшов, крім Карпат.

Так, синоптик зазначає, що у Карпатах поки що збережеться зимовий характер погоди. Там фіксуються негативні температури як вдень, так і вночі, і продовжується гірськолижний сезон. Але в інших регіонах країни – аномально тепло та весняний характер погоди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в останні дні лютого в деяких регіонах очікується до 11 градусів тепла. Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру.