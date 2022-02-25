Зима уже не вернется? Синоптик обнадежил прогнозом погоды для Украины

Только в Карпатах, по словам синоптика, наблюдается "минус", в остальных регионах – весенний характер погоды

До конца февраля в Украине будет наблюдаться аномальное тепло, а столбики термометров поднимутся до 12 градусов тепла. Подробнее говорится в прогнозе кандидата географических наук, синоптика Игоря Кибальчича, который он озвучил для "Телеграфа".

В Украине продолжится волна тепла, нехарактерная для февраля. Так, температура воздуха в ночное время будет колебаться около 0, то есть достигнет от -3 до +2 градусов. Днем столбики термометров ожидаются в пределах от 2 до 8 градусов тепла. На юге, Прикарпатье и в Крыму прогноз несколько иной: там в ночное время температура составит от 0 до +5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 7-12 градусов с отметкой "плюс".

Таким образом, поясняет Кибальчич, среднесуточные температуры относительно климатической нормы для данного времени превышают ее на 6-10 градусов. Это довольно существенно, отмечает синоптик. Более того, в отдельных городах могут быть побиты суточные рекорды максимальной температуры. Однако февраль 2022 года, по словам синоптика, не станет рекордно теплым, как в отдельных городах, так и по всей стране, поскольку не побьет рекорды предыдущих годов.

"Тем не менее, за счет глобального потепления, которое в частности проявляется и на территории Украины, с каждым годом более теплые феврали будут повторяться все чаще", — подчеркивает Кибальчич.

Он добавляет, что этим обуславливается неустойчивый снежный покров, который практически везде уже сошел, за исключением Карпат.

Так, синоптик отмечает, что в Карпатах пока еще сохранится зимний характер погоды. Там фиксируются отрицательные температуры как днем, так и ночью, и продолжается горнолыжный сезон. Но в других регионах страны – аномально тепло и весенний характер погоды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в последние дни февраля в некоторых регионах ожидается до 11 градусов тепла. Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра.