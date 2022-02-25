Без батька залишились двоє дітей: російські окупанти розстріляли українського рятівника на Сумщині (фото)

Подія сталася вранці 24 лютого

У смт Есмань Сумської області російські окупанти розстріляли 34-річного українського рятівника, який їхав на роботу рятувати людей.

Фото опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

Відомо, що рятівника цинічно вбили вранці 24 лютого, до того, як Суми прийняли бій.

"Так, коли рятувальники зі всієї країни за сигналом "збір-аварія" прямували до своїх підрозділів, ворожа атака обірвала життя командира відділення 34-го Державного пожежно-рятувального посту смт. Есмань Сумської області. Спочатку з ним було втрачено зв'язок, а потім його вбитим виявили біля власного авто по дорозі до підрозділу. Без батька залишилось двоє дітей", — заява ДСНС.

Рятувальники звернули увагу на брехню Росії про те, що вона нібито не завдає ударів по цивільним.

"Ворог заявляє, що не завдає ударів по цивільному населенню, що громадянам України нічого боятися… Це, на жаль, не наші реалії, а лише чергова цинічна брехня кремлівських пропагандистських телеканалів", — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, ЗСУ закликають українців вступати до Територіальної оборони за спрощенною процедурою.

За даними президента України Володимира Зеленського, за один день загинуло 137 українців і понад 300 було поранено.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович до цього заявив, що з російської сторони загинуло близько 400 військовослужбовців.