Без отца остались двое детей: российские оккупанты расстреляли украинского спасателя на Сумщине (фото)
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Событие произошло утром 24 февраля
В пгт Эсмань Сумской области российские оккупанты расстреляли 34-летнего украинского спасателя, который ехал на работу спасать людей.
Фото опубликовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
Известно, что спасателя цинично убили утром 24 февраля, до того, как Сумы приняли бой.
"Так, когда спасатели со всей страны по сигналу "сбор-авария" направлялись к своим подразделениям, вражеская атака оборвала жизнь командира отделения 34-го Государственного пожарно-спасательного поста пгт. Эсмань Сумской области. Сначала с ним была потеряна связь, а затем его убитым обнаружили у собственного авто по дороге в подразделение. Без отца осталось двое детей", — заявление ГСЧС.
Спасатели обратили внимание на вранье России о том, что она якобы не наносит удары по гражданским.
"Враг заявляет, что не наносит ударов по гражданскому населению, что гражданам Украины нечего бояться… Это, к сожалению, не наши реалии, а лишь очередная циничная ложь кремлевских пропагандистских телеканалов", — отметили в ГСЧС.
Напомним, ВСУ призывают украинцев вступать в Территориальную оборону по упрощенной процедуре.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за один день погибли 137 украинцев и более 300 были ранены.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович до этого заявил, что с российской стороны погибли около 400 военнослужащих.
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