Переговори Путіна з Україною: Арестович розповів, чого чекати

Переговори щодо припинення вторгнення Росії ще не почалися

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що переговори щодо зупинки військового вторгнення Росії поки що є лише пропозицією, а самі вони поки що не розпочиналися.

Про це повідомляє Політика країни.

"У Росії їх тільки запропонували, а ми оцінюємо. Зараз у Росії роблять багато суперечливих заяв — це очевидний тиск, зокрема інформаційно-психологічний", — сказав він.

За його словами, те, що Кремль сам запропонував розпочати переговори свідчить про те, що росіяни вже відчувають себе такими, що програли.

"Значить, що крові ми їм підпустили. Не все так у них добре", — додав радник голови ОПУ.

Бажання розпочати переговори з росіянами, каже Арестович, свідчить про те, що там зрозуміли, що не зможуть змінити владу України силовим шляхом.

Крім того, він зазначив, що президенти двох країн Володимир Зеленський та Володимир Путін між собою цю інформацію не обговорювали, як і те, що Росія поки що не висувала українській владі своїх вимог.

"Зараз триває оцінка. Найближчим часом стане зрозуміло — день-два. Такий час ми беремо на консультації", — додав Арестович.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україні було введено воєнний стан, а в ніч на 25 лютого оголошено загальну мобілізацію.