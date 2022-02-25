Рус

Переговори Путіна з Україною: Арестович розповів, чого чекати

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
968
Олексій Арестович Новина оновлена 25 лютого 2022, 19:34
Олексій Арестович

Переговори щодо припинення вторгнення Росії ще не почалися

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що переговори щодо зупинки військового вторгнення Росії поки що є лише пропозицією, а самі вони поки що не розпочиналися.

Про це повідомляє Політика країни.

"У Росії їх тільки запропонували, а ми оцінюємо. Зараз у Росії роблять багато суперечливих заяв — це очевидний тиск, зокрема інформаційно-психологічний", — сказав він.

За його словами, те, що Кремль сам запропонував розпочати переговори свідчить про те, що росіяни вже відчувають себе такими, що програли.

"Значить, що крові ми їм підпустили. Не все так у них добре", — додав радник голови ОПУ.

Бажання розпочати переговори з росіянами, каже Арестович, свідчить про те, що там зрозуміли, що не зможуть змінити владу України силовим шляхом.

Крім того, він зазначив, що президенти двох країн Володимир Зеленський та Володимир Путін між собою цю інформацію не обговорювали, як і те, що Росія поки що не висувала українській владі своїх вимог.

"Зараз триває оцінка. Найближчим часом стане зрозуміло — день-два. Такий час ми беремо на консультації", — додав Арестович.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україні було введено воєнний стан, а в ніч на 25 лютого оголошено загальну мобілізацію.

Теги:
#Україна #Росія #Олексій Арестович
Італія
Новини Європи
Італія вже згодна завдати найпотужнішого удару по Росії: про що мова
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Італія
Італія вже згодна завдати найпотужнішого удару по Росії: про що мова
Дата публікації
Категорія
Зеленський у Києві
"Ми всі тут": Зеленський відповів на фейки про його евакуацію відеороликом з Банкової
Дата публікації
Категорія
РФ виключили з Ради Європи
Росію вигнали з Кабміну Ради Європи та ПАРЄ за вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Допит російського бранця
Підстрілили свої ж: з’явилося відео допиту чергового російського бранця
Дата публікації
Категорія
Європа нарешті завдала "удару" по верхівці влади РФ
ЄС погодив санкції особисто проти Путіна та Лаврова: деталі