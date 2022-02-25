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Переговоры Путина с Украиной: Арестович рассказал, чего ждать

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Алексей Арестович Новость обновлена 25 февраля 2022, 19:34
Алексей Арестович

Переговоры по прекращению вторжения России еще не начались

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что переговоры по остановке военного вторжения России пока являются только предложением, а сами они пока не начинались.

Об этом сообщает Политика страны.

"В России их только предложили, а мы оцениваем. Сейчас в России делают много противоречивых заявлений — это очевидное давление, в том числе информационно-психологическое", — сказал он.

По его словам, то что Кремль сам предложил начать переговоры свидетельствует о том, что россияне уже ощущают себя проигравшими.

"Значит, что кровушки-то мы им подпустили. Не все так у них хорошо", — добавил советник главы ОПУ.

Желание начать переговоры россиянами, говорит Арестович, свидетельствует о том, что там поняли, что не смогут сменить власть Украины силовым путем.

Кроме того, он отметил, что президенты двух стран Владимир Зеленский и Владимир Путин между собой эту информацию не обсуждали, как и то, что Россия пока не выдвигала украинским властям своих требований.

"Сейчас идет оценка. В ближайшее время станет понятно — день-два. Такое время мы берем на консультации", — добавил Арестович.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украине было введено военное положение, а в ночь на 25 февраля объявлена всеобщая мобилизация.

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#Украина #Россия #Алексей Арестович
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