Переговоры Путина с Украиной: Арестович рассказал, чего ждать
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Переговоры по прекращению вторжения России еще не начались
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что переговоры по остановке военного вторжения России пока являются только предложением, а сами они пока не начинались.
Об этом сообщает Политика страны.
"В России их только предложили, а мы оцениваем. Сейчас в России делают много противоречивых заявлений — это очевидное давление, в том числе информационно-психологическое", — сказал он.
По его словам, то что Кремль сам предложил начать переговоры свидетельствует о том, что россияне уже ощущают себя проигравшими.
"Значит, что кровушки-то мы им подпустили. Не все так у них хорошо", — добавил советник главы ОПУ.
Желание начать переговоры россиянами, говорит Арестович, свидетельствует о том, что там поняли, что не смогут сменить власть Украины силовым путем.
Кроме того, он отметил, что президенты двух стран Владимир Зеленский и Владимир Путин между собой эту информацию не обсуждали, как и то, что Россия пока не выдвигала украинским властям своих требований.
"Сейчас идет оценка. В ближайшее время станет понятно — день-два. Такое время мы берем на консультации", — добавил Арестович.
Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украине было введено военное положение, а в ночь на 25 февраля объявлена всеобщая мобилизация.
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