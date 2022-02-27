Легендарний "Привид Києва" збив вже 10 російських літаків

Збройні Сили України знищили вже понад 4300 осіб окупантів.

Легендарний український пілот, імені якого не називають з міркувань безпеки, у небесних боях ліквідував 10 літаків російської армії, яка 24 лютого пішла війною на Україну.

Про героя, якого називають "Привидом Києва", розповіла Служба безпеки України.

"Його називають "Привидом Києва", хоча він захищає нашу безпеку, мов справжній Янгол. У небесних боях український пілот вже збив 10 літаків окупантів. Так тримати. Разом переможемо!", — написали в СБУ.

"Привид Києва" ліквідував 10 ворожих літаків

Варто зазначити, що за даними Міноборони, за три доби українська армія знищила 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин та кілька десятків одиниць іншої військової техніки РФ. Щодо особового складу, то ЗСУ ліквідували близько 4300 окупантів.

Втрати російської армії за три доби

Нагадаємо, що українська армія невдовзі отримає зброю від Європейського Союзу, Німеччини та ще низки західних країн. Озброєння передадуть ЗСУ для оборони України від російських загарбників.

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