Смажимо вас, як шашлик на мангалі: Сили спецоперацій потужно звернулися до російських військових

Російським окупантам побажали "на добраніч"

На тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Сили спеціальних операцій вирішили написати "пару ласкавих" слів окупаційним військам, які знаходяться на території нашої країни.

Відповідне звернення було оприлюднено на сторінці Командування ССО ЗСУ в Фейсбук.

Росіянин-окупант, а ти знаєш що таке українська ніч? Це улюблений час ССО України!

Це час коли твій товариш по службі, відійшовши пос*ать, доживає останні секунди!

Це час, коли ми смажимо вас прямо в техніці, як шашлик на мангалі!

Година тому Сергій з Кемерово востаннє прохрипів "не треба" у посадці під Києвом!

Не проґав свій шанс повернутися живцем додому, або здайся!

Неспокійної, вічної ночі тобі! ", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії почалося рано вранці 24 лютого з масованого ракетного обстрілу, який переріс у повномасштабний наступ наземних сил.

Станом на 27 лютого окупаційні війська втратили понад 4,3 тисячі осіб, а силами ЗСУ було знищено майже 150 танків та понад 700 бойових машин.

На тлі цього до росіян зі зверненням звернувся глава МЗС України Дмитро Кулеба, який закликав їх вимагати від їхнього президента зупинити війну, оскільки за всі його злочини розплачуватимуться прості люди.