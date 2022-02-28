Жарим вас, как шашлык на мангале: Силы спецопераций мощно обратились к российским военным

Российским оккупантам пожелали "спокойной ночи"

На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину, Силы специальных операций решили написать "пару ласковых" слов оккупационным войскам, которые находятся на территории нашей страны.

Соответствующее обращение было обнародовано на странице Командования ССО ВСУ в Фейсбук.

"Россиянин-окупант, а ты знаешь что такое украинская ночь? Это любимое время ССО Украины!

Это время когда твой сослуживец, отойдя пос*ать, доживает последние секунды!

Это время когда мы жарим вас прямо в технике, как шашлык на мангале!

Час назад Серёжа из Кемерово в последний раз прохрипел "не надо" в посадке под Киевом!

Не упусти свой шанс вернуться живьём домой, либо сдайся!

Неспокойной, вечной ночи тебе!", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вторжение России началось ранним утром 24 февраля с массированного ракетного обстрела, который перерос в полномасштабное наступление наземных сил.

По состоянию на 27 февраля оккупационные войска потеряли более 4,3 тысячи человек, а силами ВСУ было уничтожено почти 150 танков и более 700 боевых машин.

На фоне этого к россиянам с обращением обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который призвал их требовать от их президента остановить войну, поскольку за все его злодеяния будут расплачиваться простые люди