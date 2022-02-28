"Я довго трималася": любительку "російського світу" Сніжану Єгорову надіслала власна дочка

Ведуча закликала українців поскаржитися на канал своєї матері.

Відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями актриса Сніжана Єгорова була відправлена за російським кораблем своєю власною дочкою, телеведучою каналу 1+1 Стасею Ровінською.

Про це Рівненська повідомила у своєму Фейсбуку.

"Я довго трималася… показувати особисте листування не буду, можуть читати діти", — написала вона.

Ведуча також попросила всіх небайдужих громадян поскаржитися на канал своєї матері у YouTube.

У коментарях до запису користувачі мережі підтримали дівчину.

Як повідомлялося раніше, вторгнення Росії почалося в ніч проти 24 лютого. Спочатку українські аеропорти зазнали масованого ракетного обстрілу, а потім почався і повномасштабний наступ наземних сил.

Станом на 27 лютого окупаційні війська втратили понад 4,3 тисячі осіб, а силами ЗСУ було знищено майже 150 танків та понад 700 бойових машин.

На тлі цього до росіян зі зверненням звернувся глава МЗС України Дмитро Кулеба, який закликав їх вимагати від їхнього президента зупинити війну, оскільки за всі його злочини розплачуватимуться прості люди.