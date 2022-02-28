"Я долго держалась": любительницу "русского мира" Снежану Егорову послала собственная дочь
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Ведущая призвала украинцев пожаловаться на канал своей матери.
Известная своими антиукраинскими высказываниями актриса Снежана Егорова была отправлена вслед за русским кораблем своей собственной дочерью, телеведущей канала 1+1 Стасей Ровинской.
Об этом Ровенская сообщила в своем Фейсбук.
"Я долго держалась… показывать личную переписку не буду, могут читать дети", — написала она.
Ведущая также попросила всех неравнодушных граждан пожаловаться на канал своей матери в Youtube.
В комментариях к записи пользователи сети поддержали девушку.
Как сообщалось ранее, вторжение России началось в ночь на 24 февраля. Сначала украинские аэропорты подверглись массированному ракетному обстрелу, а затем началось и полномасштабное наступление наземных сил.
По состоянию на 27 февраля оккупационные войска потеряли более 4,3 тысячи человек, а силами ВСУ было уничтожено почти 150 танков и более 700 боевых машин.
На фоне этого к россиянам с обращением обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который призвал их требовать от их президента остановить войну, поскольку за все его злодеяния будут расплачиваться простые люди