"Я долго держалась": любительницу "русского мира" Снежану Егорову послала собственная дочь

Ведущая призвала украинцев пожаловаться на канал своей матери.

Известная своими антиукраинскими высказываниями актриса Снежана Егорова была отправлена вслед за русским кораблем своей собственной дочерью, телеведущей канала 1+1 Стасей Ровинской.

Об этом Ровенская сообщила в своем Фейсбук.

"Я долго держалась… показывать личную переписку не буду, могут читать дети", — написала она.

Ведущая также попросила всех неравнодушных граждан пожаловаться на канал своей матери в Youtube.

В комментариях к записи пользователи сети поддержали девушку.

Как сообщалось ранее, вторжение России началось в ночь на 24 февраля. Сначала украинские аэропорты подверглись массированному ракетному обстрелу, а затем началось и полномасштабное наступление наземных сил.

По состоянию на 27 февраля оккупационные войска потеряли более 4,3 тысячи человек, а силами ВСУ было уничтожено почти 150 танков и более 700 боевых машин.

На фоне этого к россиянам с обращением обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, который призвал их требовать от их президента остановить войну, поскольку за все его злодеяния будут расплачиваться простые люди