Слюсарі, вчителі, соцпрацівники: росіяни послали жителів ОРДЛО на забій

Бойовики використовували непідготовлених жителів окупованих територій як гарматне м’ясо.

Українські захисники продовжують стримувати російську навалу, проте окупанти кидають у бій і непідготовлених мешканців тимчасово окупованих ОРДЛО.

Про це повідомляє пресслужба ООС, яка прозвітувала про те, що військовослужбовці ЗСУ захопили в полон групу окупантів.

"Ними виявилися жителі окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Усіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо", — йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що в степах Донбасу бійцями "Азова" було перехоплено та ліквідовано загін кадировців.

"Елітні війська РФ виявилися звичайним вантажем "200", яким зараз окупанти масово завалюють Україну", — повідомляють в ООС.

Як повідомлялося раніше, станом на 1 березня втрати російських військ в Україні досягли 5,7 тисяч убитих і поранених, крім того було знищено майже 200 танків і майже 850 бойових машин різних моделей.

До цього часу противнику не вдалося захопити жодне велике українське місто, проте почастішали випадки артилерійського та ракетного обстрілу житлових районів.