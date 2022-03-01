Слесари, учителя, соцработники: россияне послали жителей ОРДЛО на убой

Боевики использовали неподготовленных жителей оккупированных территорий, в качестве пушечного мяса.

Украинские защитники продолжают сдерживать российское нашествие, однако оккупанты бросают в бой и неподготовленных жителей временно оккупированных ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-служба ООС, которая отчиталась о том, что военнослужащие ВСУ захватили в плен группу оккупантов.

"Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевские власти насильственно мобилизовали в свою армию и хладнокровно отправили вперед как пушечное мясо", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в степях Донбасса бойцами "Азова" были перехвачен и ликвидирован отряд кадыровцев.

"Элитные войска РФ оказались обычным грузом "200", которым сейчас оккупанты массово заваливают Украину", — сообщают в ООС.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 марта потери российских войск в Украине достигли 5,7 тысячи убитых и раненых, кроме того было уничтожено почти 200 танков и почти 850 боевых машин разных моделей.

К настоящему времени, противнику не удалось захватить ни один крупный украинский город, однако участились случаи артиллерийских и ракетных обстрелов жилых районов.