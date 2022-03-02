США vs Росія: як розуміти заяви Байдена щодо російсько-української війни

На таку війну, тим більше, передбачену раніше керівництвом США, потрібно реагувати

Президент США Джо Байден виступив перед Конгресом і зробив низку заяв щодо війни України з Росією.

Зокрема, підтвердив, що Штати не воюватимуть за Україну, але вдарили і ще вдарять по агресору санкціями. Про головні меседжі Байдена та американську підтримку нашої країни у цій війні " Телеграфу " розповів Володимир Дубовик – директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова.

Російське вторгнення – це виклик не лише Україні

"Основні меседжі від Байдена – правильні та передбачувані. Він підкреслив, що атака була нічим не спровокована, заздалегідь задумана. Що всі ці місяці переговорів, все це, як дехто думав, залякування України, Путін просто готувався до нападу. Відмовившись від численних варіантів дипломатичного вирішення ситуації, згадав Байден і те, що Путін, схоже, сподівався, ніби йому вдасться розколоти колективний Захід, а вийшло зовсім навпаки, і це дійсно так, навіть ті країни, які мали якісь проросійські настрої, зараз під тиском громадської думки., змінюють погляди. Усі демонстрації – проукраїнські. Підтримка України, яка демонструє чудеса мужності – тотальна", – зазначає Володимир Дубовик.

За його словами, за інших обставин Байден фокусував би увагу на внутрішніх проблемах. Але не зараз. На таку війну, тим більше, передбачену раніше керівництвом США, потрібно реагувати.

"До того ж, — продовжує експерт, — глава Білого дому точки зору підтримки України та протидії Росії має двопартійну підтримку. У нас критикують Байдена за те, що він не пішов на превентивні санкції проти Росії, а не чекати на початок вторгнення. Але це — теоретична дискусія, яка триватиме тепер роками, поки що важливо, що Байден наголосив, що російське вторгнення – це виклик не лише Україні, адже хтось може сказати в тій же Америці (і такі люди є) – навіщо нам взагалі допомагати Україні? Яка нам справа?Нехай собі Росія з нею воює.А Байден пояснює, що це виклик і Європі, і США, і всьому міжнародному порядку.Американці вірять у такий порядок.Не може ж бути скрізь хаос, коли діє закон джунглів, коли сильні атакують слабких і так далі. Не можна просто так напасти на іншу країну – ні з того, ні з сього. І це було важливе посилання, важливе пояснення".

При цьому, акцентує Володимир Дубовик, американський президент фактично повторював меседжі, які говорив раніше, одразу після вторгнення. Що Путін – прорахувався. Що він недооцінив силу та дух української нації, українського народу.

"І це важливо було почути і Києву, і Москві, – упевнений експерт. – Багато хто звернув увагу на застереження "іранського народу", але ми розуміємо, про який народ йшлося… Так, наступ триває, але з величезним відставанням від графіка, з величезними проблемами, з величезними втратами. Все це виявляє масу слабких сторін російських збройних сил. І демонструє силу та стійкість українського народу".

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Сигнал російським олігархам

За словами експерта, те, що США закрили свій повітряний простір для російських літаків – не дуже актуальний захід. І так затягли. Півсвіту, вважай, уже зробило це.

"Було заявлено ще до промови Байдена, що зі стратегічного резерву випустять 60 млн барелів нафти. Це правильний захід. Ціна на тлі того, що відбувається, пішла вгору, Росія від цього отримує вигоду. А якщо Штати викинуть на ринок 60 млн барелів нафти, це знижує ціну". Люди менше нервують, світові економіки краще працюють, а РФ отримує менші дивіденди від продажу своєї нафти», – пояснює Володимир Дубовик.

Санкцій, звісно, хотілося б більше. Але тут не все залежить від Байдена, зазначає експерт.

"Щодо повного відключення РФ від SWIFT (Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових каналів зв’язку), то це, на жаль, не від США залежить. Вони самі тиснули на Європу, але низка країн там виступили проти. Щоправда, кадри руйнувань і смертей, які Росія сіє в Україні, вже вплинули на уми європейців.У результаті від SWIFT відключили низку банків.Але не всі.На жаль, не всі.Так що – тут є куди рухатися, – упевнений Володимир Дубовик. – З кожним новим днем війни санкції будуть і збільшуватися, і ставати болючішим".

Він звертає увагу, що Байден безпосередньо надіслав меседж російським олігархам у стилі – ми дістанемося до ваших вілл, ваших яхт тощо.

"Це не лише щоб покарати Росію як країну-агресора, а й – певний сигнал безпосередньо до олігархів. Щоб вони спробували щось зробити, щоб зупинити божевільного Путіна. Про це точаться дискусії всі останні дні, – наголошує експерт. – Чи може хтось -то в оточенні Путіна, в російській олігархічній, економічній, політичній верхівці щось зробити? Пояснити, що економіка руйнується, що Росія стає ізгоєм.

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Коментуючи тему закриття неба над Україною, що активно обговорюється, Володимир Дубовик нагадав, що НАТО в цілому і США зокрема поки що – проти.

"Адже якщо американські літаки або ракети входять до українського повітряного простору з метою знищити російські — це вже пряме зіткнення і зовсім інша війна. Захід поки що до цього явно не готовий, — пояснює експерт. — Навіть озброєння, яким нам допомагають, не доставляється зараз відразу на територію України.Спершу до Польщі, а звідти вже, по землі, в Україну. У Конгресі, щоправда, обговорюється можливість запровадження якогось обмеженого простору, де можна було зробити якусь безпольотну зону над Україною. Мені здається, можна було б також просунути ідею хоча б гуманітарної зони, наприклад, на частини Західної України. Куди могли б увійти ті самі миротворці ООН. І сказали росіянам – далі вам не можна, там мирні жителі, біженці тощо”.

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Як повідомляв "Телеграф", 24 лютого путін оголосив війну Україні, розпочавши відкрите вторгнення до нашої країни.

Станом на першу половину дня 2 березня жодне велике місто не було взято під контроль росіянами. При цьому війська противника накопичуються в районі Києва з метою подальшого штурму та спроби повалення влади або досягнення дипломатичної поразки України. Українська влада на чолі з Володимиром Зеленським вимагає від росіян вивести війська з України, зокрема з Криму та Донбасу. Паралельно з цим росія зазнає серйозних втрат у техніці та живій силі, а натомість знищує мирні міста, завдаючи ракетні та авіаудари по спальних районах та об’єктах цивільної інфраструктури.