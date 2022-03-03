Україна втратила фрегат "Гетьман Сагайдачний": подробиці та фото

Український фрегат давно втратив боєздатність.

Україна втратила флагман Воєнно-Морських сил України — фрегат "Гетьман Сагайдачний". Його затопили у Миколаєві.

Про це повідомив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

З його слів стало відомо, що фрегат затопили наші ж військові. Він тривалий час стояв на ремонті у Миколаєві й був небоєздатним.

Затоплений фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачний"

Попри сум автора публікації з приводу втрати фрегата, користувачі мережі написали, що судно дуже давно втратило боєздатність, тому панікувати з цього приводу не варто. Знайшли громадяни й виправдання втопленому фрегату — щоб він не дістався окупантам навіть у небоєздатному вигляді. Деякі користувачі писали, що після війни "Гетьмана Сагайдачного" Україна обов'язково відбудує, як і літак "Мрія".

Нагадаємо, що гордість України — літак "Мрія" — окупанти знищили 27 лютого, коли намагаючись захопити аеропорт Гостомель, аби дістатися до Києва, здійснили обстріл ангару, в якому знаходилося повітряне судно. "Мрія" — була єдиним літаком такого плану. У 2020 році саме вона привезла до України із Китаю перші медзасоби для боротьби з коронавірусом. У 2021-у, під час святкувань 30-річчя Незалежності України, "Мрія" здійснила символічний проліт над Києвом.