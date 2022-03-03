Украина потеряла фрегат "Гетман Сагайдачный": подробности и фото
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Украинский фрегат давно утратил боеспособность.
Украина потеряла флагман Военно-Морских сил Украины — фрегат "Гетман Сагайдачный". Его затопили в Николаеве.
Об этом сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.
С его слов стало известно, что фрегат затопили наши военные. Он долго стоял на ремонте в Николаеве и был небоеспособным.
Несмотря на грусть автора публикации по поводу потери фрегата, пользователи сети написали, что судно очень давно потеряло боеспособность, поэтому паниковать по этому поводу не стоит. Нашли граждане и оправдание утопленному фрегату, чтобы он не достался оккупантам даже в небоеспособном виде. Некоторые пользователи писали, что после войны "Гетмана Сагайдачного" Украина обязательно отстроит, как и самолет "Мрия".
Напомним, что гордость Украины — самолет "Мрия" — оккупанты уничтожили 27 февраля, когда пытаясь захватить аэропорт Гостомель, чтобы добраться до Киева, произвели обстрел ангара, в котором находилось воздушное судно. "Мрия" — была единственным самолетом такого плана. В 2020 году именно она привезла в Украину первые медсредства для борьбы с коронавирусом. В 2021-м, во время празднований 30-летия Независимости Украины, "Мрия" совершила символический пролет над Киевом.
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