Укр

Украина потеряла фрегат "Гетман Сагайдачный": подробности и фото

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Фрегат "Гетман Сагайдачный" Новость обновлена 03 марта 2022, 21:35
Фрегат "Гетман Сагайдачный"

Украинский фрегат давно утратил боеспособность.

Украина потеряла флагман Военно-Морских сил Украины — фрегат "Гетман Сагайдачный". Его затопили в Николаеве.

Об этом сообщил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

С его слов стало известно, что фрегат затопили наши военные. Он долго стоял на ремонте в Николаеве и был небоеспособным.

Затопленный фрегат ВМС "Гетман Сагайдачный"

Несмотря на грусть автора публикации по поводу потери фрегата, пользователи сети написали, что судно очень давно потеряло боеспособность, поэтому паниковать по этому поводу не стоит. Нашли граждане и оправдание утопленному фрегату, чтобы он не достался оккупантам даже в небоеспособном виде. Некоторые пользователи писали, что после войны "Гетмана Сагайдачного" Украина обязательно отстроит, как и самолет "Мрия".

Напомним, что гордость Украины — самолет "Мрия" — оккупанты уничтожили 27 февраля, когда пытаясь захватить аэропорт Гостомель, чтобы добраться до Киева, произвели обстрел ангара, в котором находилось воздушное судно. "Мрия" — была единственным самолетом такого плана. В 2020 году именно она привезла в Украину первые медсредства для борьбы с коронавирусом. В 2021-м, во время празднований 30-летия Независимости Украины, "Мрия" совершила символический пролет над Киевом.

Теги:
#Николаев #ВМС #Гетьман Сагайдачный #Фрегат #Втрата
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