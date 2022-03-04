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"Явний тактичний провал путіна": з’явилася нова карта боїв за Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Харків після ракетного обстрілу російськими військовими Новина оновлена 04 березня 2022, 04:55
Харків після ракетного обстрілу російськими військовими

Армія путіна обстрілює мирні міста України, але не може розвинути наступ

Окупаційні війська, які вдерлися на територію нашої країни вранці 24 лютого, продовжують атакувати Україну за чотирма напрямками.

Видання Reuters оприлюднило актуальну карту боїв станом на 4 березня.

"Вторгнення росії в Україну триває вже другий тиждень. Поки що це явний тактичний провал, оскільки її основні ударні сили застрягли на кілька днів на шосе на північ від Києва, а інші наступальні дії зупинені на околицях міст, які вони бомбардуванням перетворюють на пустирі", — йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, основні бойові дії розгортаються на чотирьох напрямках:

  • київський напрямок — стоїть на місці протягом кількох днів, попри наявність великої кількості бойової техніки. Водночас обстріл столиці України триває;
  • харківський напрямок — хоч Харків намагаються осадити, саме місто продовжує залишатися під контролем України;
  • напрям Донбасу — відзначається бойова активність, але без суттєвої зміни загальної ситуації;
  • атака з Криму — за повідомленнями міськради Маріуполя, окупанти постійно ведуть обстріли з життєво важливих об’єктів інфраструктури, через що в місті спостерігаються перебої з електрикою, водою та теплом.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 4 березня окупанти намагалися взяти штурмом Запорізьку АЕС (Енергодар), через що на її території сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський після цього записав термінове звернення, в якому заявив, що зв’язався з лідерами країн світу і закликав їх не допустити повторення чорнобильської катастрофи.

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#Україна #Росія
Запорізька АЕС
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