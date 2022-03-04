"Явный тактический провал путина": появилась новая карта боев за Украину

Армия путина обстреливает мирные города Украины, но не может развить наступление

Оккупационные войска, которые вторглись на территорию нашей страны утром 24 февраля, продолжают атаковать Украину по четырем направлениям.

Издание Reuters обнародовало актуальную карту боев, по состоянию на 4 марта.

"Вторжение россии в Украину продолжается уже вторую неделю. Пока что это явный тактический провал, поскольку ее основные ударные силы застряли на несколько дней на шоссе к северу от Киева, а другие наступательные действия остановлены на окраинах городов, которые они бомбардировками превращают в пустоши", — говорится в сообщении.

По информации издания, основные боевые действия разворачиваются на четырех направлениях:

киевское направление — стоит на месте в течение нескольких дней, несмотря на наличие большого количества боевой техники. Вместе с тем обстрелы столицы Украины продолжаются;

харьковское направление — хотя Харьков пытаются осадить, сам город продолжает оставаться под контролем Украины;

направление Донбасса — отмечается боевая активность, но без существенного изменения общей ситуации;

атака из Крыма — по сообщениям горсовета Мариуполя, оккупанты постоянно ведут обстрелы по жизненно важным объектам инфраструктуры, из-за чего в городе наблюдаются перебои с электричеством, водой и теплом.

Как сообщалось ранее, в ночь на 4 марта оккупанты пытались взять штурмом Запорожскую АЭС (Энергодар), из-за чего на ее территории произошел пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого записал срочное обращение, в котором заявил, что уже связался с лидерами стран мира и призвал их не допустить повторения чернобыльской катастрофы.