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Помстилися за Чернігів: ЗСУ збили два російські штурмовики

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Су-25 Новина оновлена 04 березня 2022, 21:38
Су-25

Один з пілотів загинув під час падіння

ВСУ "приземлили" ще два російські штурмовики Су-25, пілот одного з них не пережив приземлення, а другого взяли в полон.

Про це повідомив військовий блогер та аналітик Анатолій Штефан (Штірліц) та доклав фотографії доказів.

"Фахівці Збройних Сил України збили два літаки Су-25 (штурмовик) із ПЗРК "Ігла". Один з них упав у районі Корюківки-Мени, інший – на околицях Чернігова", — повідомив він.

За його інформацією, ліквідований пілот був одним із тих, хто скидав бомби на Чернігів.

Як повідомлялося раніше, росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Незважаючи на те, що окупаційне командування планувало закінчити війну за кілька днів, їхні плани провалилися.

Після цього багато українських міст зазнали масованих ракетних та авіаційних ударів. Зокрема сильні вибухи були чутні в Харкові, Києві та багатьох інших містах України.

3 березня окупанти здійснили авіанальоти на Чернігів, де внаслідок влучення бомб у житлові будинки загинули 33 особи, ще 18 було поранено.

Теги:
#Україна #Росія #Чернігів
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