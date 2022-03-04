Укр

Отомстили за Чернигов: ВСУ сбили два российских штурмовика

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Су-25 Новость обновлена 04 марта 2022, 21:38
Су-25

Один из пилотов погиб в ходе крушения

ВСУ "приземлили" еще два российских штурмовика Су-25, пилот одного из них не пережил крушение, а второго взяли в плен.

Об этом сообщил военный блогер и аналитик Анатолий Штефан (Штирлиц) и приложил фотографии доказательств.

"Специалисты Вооруженных Сил Украины сбили два самолета Су-25 (штурмовик) из ПЗРК "Игла". Один из них упал в районе Корюковки-Мены, другой – в окрестностях Чернигова", — сообщил он.

По его информации, ликвидированный пилот был одним из тех, кто сбрасывал бомбы на Чернигов.

Как сообщалось ранее, россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину утром 24 февраля. Несмотря на то, что оккупационное командование планировало закончить войну за несколько дней, их планы провалились.

После этого многие украинские города подверглись массированным ракетным и авиационным ударам. В частности сильные взрывы были слышны в Харькове, Киеве и множестве других городов Украины.

3 марта оккупанты совершили авианалеты на Чернигов, где вследствие попадания бомб в жилые дома погибли 33 человека, еще 18 были ранены.

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#Украина #Россия #Чернигов
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