Як допомогти людині зберегти спокій, коли за вікном війна: рекомендації від МОЗ
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 82
Зберегти психіку та здоров’я у непрості часи допоможуть кілька рекомендацій
Психологічна допомога необхідна тим, хто відчуває стрес від пережитої чи поточної важкої кризової події. В даному випадку — це війна, від якої страждають усі без винятку – і дорослі, і діти.
Щоб бути готовим подолати будь-яку кризу самостійно, а також вміти надати психологічну підтримку іншим, необхідно керуватися правилами, якими поділилися у МОЗ.
Як допомогти людині зберегти спокій у кризовий час:
- Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один.
- Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі.
- Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість.
- Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.
Загальні правила, які допоможуть людині прийти до тями після пережитої кризи:
- Будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги. Залишаючись поряд, ви можете допомогти відновити почуття впевненості та безпеки;
- активно слухайте. Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, що травмує;
- поважайте та визнавайте почуття людини;
- виявіть турботу та надайте практичну допомогу. Наприклад, корисно буде зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим.
Для того, щоб спокій в Україні настав якнайшвидше, необхідно знати про те, як допомогти українській армії. Про те, як підтримати воїнів фінансово "Телеграф" писав раніше.