Рус

Як допомогти людині зберегти спокій, коли за вікном війна: рекомендації від МОЗ

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
82
Головне – зберігати спокій Новина оновлена 05 березня 2022, 22:24
Головне – зберігати спокій

Зберегти психіку та здоров’я у непрості часи допоможуть кілька рекомендацій

Психологічна допомога необхідна тим, хто відчуває стрес від пережитої чи поточної важкої кризової події. В даному випадку — це війна, від якої страждають усі без винятку – і дорослі, і діти.

Щоб бути готовим подолати будь-яку кризу самостійно, а також вміти надати психологічну підтримку іншим, необхідно керуватися правилами, якими поділилися у МОЗ.

Як допомогти людині зберегти спокій у кризовий час:

  1. Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один.
  2. Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі.
  3. Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість.
  4. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.

Загальні правила, які допоможуть людині прийти до тями після пережитої кризи:

  • Будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги. Залишаючись поряд, ви можете допомогти відновити почуття впевненості та безпеки;
  • активно слухайте. Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, що травмує;
  • поважайте та визнавайте почуття людини;
  • виявіть турботу та надайте практичну допомогу. Наприклад, корисно буде зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим.

Для того, щоб спокій в Україні настав якнайшвидше, необхідно знати про те, як допомогти українській армії. Про те, як підтримати воїнів фінансово "Телеграф" писав раніше.

Теги:
#МОЗ #Рекомендації #Психологія
СБУ стоять на варті нашої безпеки
Україна
росія націлилася на захід України: СБУ розкрила нові плани окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
СБУ стоять на варті нашої безпеки
росія націлилася на захід України: СБУ розкрила нові плани окупантів
Дата публікації
Категорія
Центр Харкова, що зазнав обстрілу
"Дякувати" руському миру": у мережі показали наслідки бомбардувань мирних міст України
Дата публікації
Категорія
Терористи батальйону "Спарта" орудували у так званій "ДНР"
"Цвяхів у труну": на Донбасі ліквідували одного з ватажків бойовиків "ДНР"
Дата публікації
Категорія
Україна та росія знову зберуться на переговори 7 березня
Названо дату третього раунду переговорів України та росії
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує чинити серйозний опір окупаційним військам
Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літакі і беруть пілотів в полон (оновлюється)