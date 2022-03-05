Як допомогти людині зберегти спокій, коли за вікном війна: рекомендації від МОЗ

Зберегти психіку та здоров’я у непрості часи допоможуть кілька рекомендацій

Психологічна допомога необхідна тим, хто відчуває стрес від пережитої чи поточної важкої кризової події. В даному випадку — це війна, від якої страждають усі без винятку – і дорослі, і діти.

Щоб бути готовим подолати будь-яку кризу самостійно, а також вміти надати психологічну підтримку іншим, необхідно керуватися правилами, якими поділилися у МОЗ.

Як допомогти людині зберегти спокій у кризовий час:

Покладіть руку постраждалого на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокій. Це буде для нього сигналом, що ви поруч і він не один. Дихайте глибоко і рівно. Заохочуйте постраждалого дихати в одному з вами ритмі. Якщо потерпілий говорить, то слухайте його, виявляйте зацікавленість. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язів тіла.

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Загальні правила, які допоможуть людині прийти до тями після пережитої кризи:

Будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги. Залишаючись поряд, ви можете допомогти відновити почуття впевненості та безпеки;

активно слухайте. Важливо уважно вислухати людину, щоб допомогти їй пережити подію, що травмує;

поважайте та визнавайте почуття людини;

виявіть турботу та надайте практичну допомогу. Наприклад, корисно буде зв'язатися з кимось, хто може побути з постраждалим.

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