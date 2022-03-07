росія знову обдурила Україну: МЗС просить натиснути на путіна

У МЗС України закликали інші країни світу зупинити гуманітарну катастрофу у нашій країні.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну Російська федерація всупереч досягнутим домовленостям вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів евакуації цивільного населення з оточених міст у Київській, Харківській, Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України у Facebook.

За інформацією джерела, збройні сили рф продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по Києву, Маріуполю, Волновасі, Сумам, Миколаєву, Харкову та іншим населеним пунктам, що унеможливлює безпечний виїзд гуманітарних колон з українськими та іноземними громадянами, а також доставку медикаментів та продовольства.

У МЗС закликали рф припинити порушувати домовленості, зупинити поширення дезінформації та маніпулювання життям мирних людей та зазначили, що евакуація гуманітарних коридорів можлива лише за дотримання режиму припинення вогню, до якого готова українська сторона.

У відомстві закликали інші країни докласти максимум зусиль, щоб змусити росію забезпечити режим припинення вогню для відкриття гуманітарних коридорів та запобігання масштабній гуманітарній катастрофі.

Раніше повідомлялося, що українці побачили добрий знак під час евакуації людей у Харкові.