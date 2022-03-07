Українці побачили добрий знак під час евакуації людей у Харкові (відео)

У Харкові евакуювали мирне населення.

У понеділок, 7 березня, на 12-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну в мережі розповсюджується відео з харківським священиком, якому на руку сів білий голуб. Багато хто побачив у цьому добрий знак.

Відповідне відео опубліковано на telegram-каналі a_shtirlitz.

Повідомляється, що під час евакуаційних заходів, у яких брав участь і священник, йому на руку сів білий голуб — символ миру. Українці побачили в цьому добрий знак.

"Прилетів і сів. Саме під дзвін колоколів", — зазначив священник.

"Навіть вищі сили на нашому боці... Священнику, який евакуює людей з Харкова, на руку сів білий голуб. Добро переможе зло, а світло темряву. Слава нації", — повідомили під відео.

Раніше повідомлялося, що Харків було обстріляно в ніч на понеділок. До речі, льотчика, який бомбив місто, упіймали. 6 березня у мережі показали кадри з військовою колоною російських окупантів, яких розбили під Харковом. Раніше мер міста Ігор Терехов розповів, що місцеві жителі як ніколи єдині у своєму бажанні протистояти окупанту та любові до нашої армії.