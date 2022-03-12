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Дезертирство та невпевненість: що відбувається з військами росії в Україні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Група полонених окупантів Новина оновлена 12 березня 2022, 07:28
Група полонених окупантів

рашистів здивувала відсіч України

Українські захисники продовжують боронити нашу країну. російські військові своєю чергою набагато менш готові воювати з Україною — вони вважають за краще дезертирувати з лав армії росії.

Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні.

За трохи більше ніж два тижні війни 31 батальйонно-технічна група ворога на українській території втратила боєздатність. У Поліському, Сіверському та Південнобузькому операційних районах противника зупинили, у нього великі втрати як у техніці, так і в людях.

У Донецькому напрямку вдалося зупинити на деяких напрямках, на інших фронтах — рашистів уповільнили.

Більшість підрозділів армії росії, які отримали відсіч українських військових, деморалізовано. У полон здаються цілими групами. Так, на Сумщині окупантів у полях побачили місцеві жителі — загалом полонених виявилося 29 осіб. Останні три доби Генштаб повідомляє про рух невеликих груп дезертирів у бік кордону країни.

З резервом теж проблеми — в росії не горять бажанням вмирати за путіна і залучити до війни в Україні вирішили близькосхідних найманців.

Як раніше писав "Телеграф", кількість полонених ще кілька днів тому налічувала близько семи сотень. Їх настільки багато, що в Україні буде створено спеціальний орган для розв'язання питань, пов’язаних із ними.

Теги:
#Росія #Полонені #Дезертири
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