Окупанти не шкодують людей: свіжі знімки наслідків обстрілів Маріуполя та Київщини з супутника

Такими темпами скоро не залишається цілих будинків

На 20-й день воєнних дій в Україні дедалі більше населених пунктів страждають від агресії росіян, зокрема, частково знищені деякі села під Києвом та Маріуполь.

Свіжі знімки звідти на ранок 15 березня опублікували в Maxar Technologies, повідомляє "Телеграф" з посиланням на CNN.

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Це село Мощун за 40 кілометрів на північний захід від Києва, звідки наступають російські військові, — у населеному пункті багато будинків було пошкоджено, деякі й досі горять, а поля довкола випалені.

Наслідки обстрілу села Мощун під Києвом з повітря 15.03.2022

Все більше з кожною годиною страждає Маріуполь, який росіяни взяли в облогу та намагаються захопити, щоби провести собі "коридор у Крим". Російські військові не можуть зайти в місто, але не скупляться на обстріл.

На фото можна бачити пробоїни у стінах обласної лікарні інтенсивної терапії у Жовтневому мікрорайоні, також сильно постраждали сусідні житлові багатоповерхівки.

У Приморському районі міста багато будинків теж стоять чорні і в диму після ударів з повітря.

Наслідки обстрілу Маріуполя з повітря 15.03.2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому українські військові поки що не можуть повністю відбити у росіян околиці Маріуполя.

Проте на ранок 15 березня ЗСУ досягли певного успіху під Волновахою неподалік Маріуполя.