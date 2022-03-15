Окупанти не шкодують людей: свіжі знімки наслідків обстрілів Маріуполя та Київщини з супутника
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Такими темпами скоро не залишається цілих будинків
На 20-й день воєнних дій в Україні дедалі більше населених пунктів страждають від агресії росіян, зокрема, частково знищені деякі села під Києвом та Маріуполь.
Свіжі знімки звідти на ранок 15 березня опублікували в Maxar Technologies, повідомляє "Телеграф" з посиланням на CNN.
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Це село Мощун за 40 кілометрів на північний захід від Києва, звідки наступають російські військові, — у населеному пункті багато будинків було пошкоджено, деякі й досі горять, а поля довкола випалені.
Все більше з кожною годиною страждає Маріуполь, який росіяни взяли в облогу та намагаються захопити, щоби провести собі "коридор у Крим". Російські військові не можуть зайти в місто, але не скупляться на обстріл.
На фото можна бачити пробоїни у стінах обласної лікарні інтенсивної терапії у Жовтневому мікрорайоні, також сильно постраждали сусідні житлові багатоповерхівки.
У Приморському районі міста багато будинків теж стоять чорні і в диму після ударів з повітря.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, чому українські військові поки що не можуть повністю відбити у росіян околиці Маріуполя.
Проте на ранок 15 березня ЗСУ досягли певного успіху під Волновахою неподалік Маріуполя.