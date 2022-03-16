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Українське небо не для росіян: у ЗСУ повідомили про останні втрати ворога (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Українські авіатори знищили за день три літаки та вертольот окупантів Новина оновлена 16 березня 2022, 01:34
Українські авіатори знищили за день три літаки та вертольот окупантів

Наземна техніка окупантів також не залишилася без уваги українських військових.

За двадцятий день протистояння російським загарбникам українські сили протиповітряної оборони знищили три літаки окупантів та декілька колон іншої ворожої техніки.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За його словами, за 15 березня українські повітряні сили знищили два російських винищувачі-бомбардувальники Су-34, а третій літак окупантів поки не встановлено.

Також протягом дня нашими військовими було збито один ворожий вертоліт, три безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Крім того, українські авіатори завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника.

"Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів", — повідомив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що за 20 днів війни в Україні російська армія втратила понад 13,5 тисяч солдатів, близько 400 танків, 95 вертольотів, 81 літак та сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися вглиб території України. Крім того, перехоплені розмови росіян свідчать, що спецназ Росії в глибокому шоку від відсічі, яку йому завдає українська армія.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Літаки #Вертольоти #Повітряні Сили ЗСУ #Окупанти #ЗСУ
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