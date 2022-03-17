Мер Мелітополя вперше вийшов на зв’язок після шестиденного полону: відео

Мер Мелітополя наголосив, що українці — вільний народ.

Мер Мелітополя Іван Федоров, якого 16 березня обміняли на російських солдатів-строковиків, вперше вийшов на зв’язок після шестиденного полону.

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Федоров записав відеозвернення та опублікував його у своєму Фейсбуці.

Мер подякував мелітопольцям, які не побоялися навіть у тимчасово окупованому росіянами місті виходити на мітинги та декларувати, що українці – вільний народ. Він також подякував мелітопольцям за підтримку під час його 6-денного полону.

"Дякую друзям Мелітополя, які відстоювали інтереси нашого міста на всеукраїнській та міжнародній аренах, і зробили все можливе та неможливе для мого звільнення. Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за допомогу зі звільненням. Разом ми переможемо та піднімемо наш український прапор на центральній площі Мелітополя!", — наголосив мер.

Нагадаємо, що мера Мелітополя Івана Федорова потрапив у полон 11 березня. Його викрали 10 російських окупантів, надягнувши меру мішок на голову. Федоров відмовився співпрацювати з російськими окупантами, що напали на Мелітополь. Майже одразу викрадачі висунули проти нього шалене звинувачення, нібито він займався з терористичною діяльністю. Тримали мера Мелітополя у тимчасово окупованому Луганську.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що тисячі мелітопольців з прапорами України всі ці дні виходили на протести проти окупантів і вимагали звільнити мера.