"На Берлін": українців попросили передати Шольцу фото гелікоптера окупантів

Канцлеру Німеччини треба показати, як "прості" російські солдати ставляться до Заходу

Один із гелікоптерів російських агресорів, який підбили Збройні сили України, мав напис "На Берлін". Фото збитого ворожого гелікоптера запропонували показати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян.

Фото опублікував радник голови МВС України Антон Геращенко.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Перешліть ці фотографії канцлеру Шольцу та взагалі всім німцям, нехай поспівчувають", — написав Геращенко.

Мі-24 з написом "На Берлін"

Збитий Мі-24 – номер збігається

Нагадаємо, що за словами Олафа Шольца, тільки кривавий диктатор путін винен у війні в Україну, а прості російські громадяни нібито не мають до цього жодного стосунку. На таку заяву канцлера Німеччини бурхливо відреагували українці, яким доводиться втрачати своїх близьких людей саме через обстріл російських солдатів.

Також на слова Шольца відреагував радник голови ОП Михайло Подоляк. Він нагадав канцлеру Німеччини, що більш ніж дві третини росіян підтримують війну росії проти України та дорікнув Шольцу у спробах виправдати свою власну нерішучість.