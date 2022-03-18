Укр

"На Берлин": украинцев попросили передать Шольцу фото вертолета оккупантов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Фотофакт Новость обновлена 18 марта 2022, 14:48
Фотофакт

Канцлеру Германии нужно показать, как "простые" российские солдаты относятся к Западу

Один из вертолетов российских агрессоров, который подбили Вооруженные силы Украины, имел надпись "На Берлин". Фото сбитого вражеского вертолета предложили показать канцлеру Германии Олафу Шольцу, который заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян.

Фото опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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"Перешлите эти фотографии канцлеру Шольцу и вообще всем немцам, пусть посочувствуют", — написал Геращенко.

Ми-24 с надписью "На Берлин"
Ми-24 с надписью "На Берлин"
Сбитый Ми-24 — номер совпадает
Сбитый Ми-24 — номер совпадает

Напомним, что по словам Олафа Шольца, только кровавый диктатор путин виноват в войне в Украину, а просты е российские граждане якобы не имеют к этому никакого отношения. На такое заявление канцлера Германии бурно отреагировали украинцы, которым приходится терять своих близких людей именно из-за обстрелов российских солдат.

Также на слова Шольца отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он напомнил канцлеру Германии, что более чем две трети россиян поддерживают войну россии против Украины и упрекнул Шольца в попытках оправдать свою собственную нерешительность.

Теги:
#Берлин #Олаф Шольц #Оккупанты
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