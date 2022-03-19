Українська авіація дає серйозну відсіч окупантам і залишається боєздатною: деталі

Окупанти не змогли досягти переваги у повітрі.

Російські окупанти з моменту початку вторгнення вже випустили по Україні понад тисячу ракет з різних цілей, включаючи військові аеродроми. Однак, попри це, ЗС України змогли зберегти більшу частину своїх літаків.

Про це розповів високопосадовець американського оборонного відомства, передає ВВС.

За його словами, станом на 18 березня їхня кількість досягла 1080.

Чиновник Пентагону також зазначив, що суттєвого просування російських військ не було зафіксовано на жодному з напрямків. Зокрема, противника було зупинено на підступах до Києва та Харкова, а Чернігів та Маріуполь хоч і були обложені, але запеклий опір українських захисників не дозволяє встановити контроль над ними.

Крім того, у США заявляють, що більш ніж половину українських бойових літаків все ще залишаються у боєздатному стані навіть попри регулярні обстріли аеродромів.

Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ повідомили, що 18 березня росія збільшила кількість ракетних та авіаударів по містах України. Зокрема, повідомлялося, що за день окупанти випустили 18 ракет і здійснили 40 бойових вильотів.

Водночас вранці українська авіація провела наліт на захоплений росіянами аеродром у Чорнобаївці, внаслідок чого там було ліквідовано генерала окупантів.