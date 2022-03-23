"Не хочете бачити вбитих дітей?" Зеленський назвав 4 кроки Заходу для допомоги Україні

Заходу потрібно зробити чотири кроки, аби допомогти Україні.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до партнерів та назвав чотири кроки, завдяки яким можна допомогти зупинити агресію росії.

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"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки:

сучасна ППО, якщо не можете закрити небо;

крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем;

жорстке нафтове ембарго;

тотальне закриття портів для російських кораблів", — написав він у Twitter.

Зазначимо, що заява Михайла Подоляка прозвучала напередодні самітів НАТО, ЄС та G7. Крім того, США та союзники оцінюють, чи може росія залишатися в групі країн найбільших економік світу (G20). У той же час, процедури позбавлення росії членства в G20 немає.

Україна неодноразово просила Захід допомогти закрити небо. Президент Володимир Зеленський звертався до США з проханням забезпечити безпольотну зону, щоб не дати росії використати авіацію та ракети.

У свою чергу генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що небо над Україною НАТО не закриватимуть, бо бояться конфронтації з росією.