У Тростянці другу добу не можуть загасити масштабну пожежу: подробиці

На одному з підприємств пожежа триває вже два дні

Сумська область, яка однією з перших взяла на себе удар російської армії, продовжує залишатися гарячою точкою, де тривають запеклі бої. Водночас окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти та завдавати ударів об’єктам цивільної інфраструктури.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький під час відеозвернення до мешканців області.

За його словами, росіяни розмістили свою артилерію на території Боромлянської громади, звідки регулярно завдають ударів по Тростянецькій громаді

Живицький зазначив, що 22 березня через обстріл розпочалася масштабна пожежа на одному з підприємств, яка тривала і 23 березня. Проте через бої, що продовжуються, дістатися до епіцентру пожежі пожежники не можуть.

При цьому він зазначає, що найгарячішою точкою в області залишається місто Тростянець.

Як повідомлялося раніше, рано вранці 21 березня стало відомо про те, що через попадання російського снаряда стався витік аміаку на хімзаводі в Сумах. Завдяки роботі рятувальників наслідки вдалося оперативно ліквідувати, так що жителі міста не постраждали.