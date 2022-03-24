В Тростянце вторые сутки не могут потушить масштабный пожар: подробности

На одном из предприятий пожар продолжается уже два дня

Сумская область, которая одной из первых приняла на себя удар российской армии, продолжает оставаться горячей точкой, где продолжаются ожесточенные бои. Вместе с тем оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты и наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий во время видеообращения к жителям области.

По его словам, ударам подвергается Тростянецкая община, по которой ведется обстрел из Боромлянской общины, где оккупанты разместили свою артиллерию.

Живицкий отметил, что 22 марта из-за обстрелов начался масштабный пожар на одном из предприятий, который продолжался и 23 марта. Однако из-за продолжающихся боев, добраться к очагу возгорания пожарные не могут.

При этом он отмечает, что самой горячей точкой в области остается город Тростянец.

Как сообщалось ранее, ранним утром 21 марта стало известно о том, что из-за попадания российского снаряда произошла утечка аммиака на химзаводе в Сумах. Благодаря работе спасателей последствия удалось оперативно ликвидировать так что жители города не пострадали.