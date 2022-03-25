Чим замінити розпушувач у випічці: елементарні лайфхаки

Розпушувач можна замінити не лише содою

Для того, щоб спекти пишні оладки на кефірі, хліб, пиріжки та іншу нескладну випічку, яку можна готувати вдома, потрібен розпушувач. Однак оскільки в багатьох містах вводять довгу комендантську годину, та й не у всіх магазинах вона є, розпушувач може не опинитися під рукою. Телеграф розповідає, чим можна замінити цей необхідний для випічки інгредієнт.

Чим замінити розпушувач у випічці

Сода. Кожна господиня чудово знає, що замість розпушувача завжди можна використати соду. Залежно від типу випічки, який ви готуєте, її можна погасити оцтом. Після додавання соди тісто можна ставити в духовку відразу ж, адже діє дуже швидко. Однак тут важливо не переборщити з кількістю соди, адже вона може помітно зіпсувати смак страви. Розпушувач можна приготувати і самому. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:

пшеничне борошно — 12 ч. л.

харчова сода – 5 год.

лимонна кислота – 3 ч. л.

Всі інгредієнти змішайте в сухій банці і додайте у випічку з розрахунку 20 г розпушувача на 500 г борошна.

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