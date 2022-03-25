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Чим замінити розпушувач у випічці: елементарні лайфхаки

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Як приготувати пишні пироги
Як приготувати пишні пироги

Розпушувач можна замінити не лише содою

Для того, щоб спекти пишні оладки на кефірі, хліб, пиріжки та іншу нескладну випічку, яку можна готувати вдома, потрібен розпушувач. Однак оскільки в багатьох містах вводять довгу комендантську годину, та й не у всіх магазинах вона є, розпушувач може не опинитися під рукою. Телеграф розповідає, чим можна замінити цей необхідний для випічки інгредієнт.

Чим замінити розпушувач у випічці

  1. Сода. Кожна господиня чудово знає, що замість розпушувача завжди можна використати соду. Залежно від типу випічки, який ви готуєте, її можна погасити оцтом. Після додавання соди тісто можна ставити в духовку відразу ж, адже діє дуже швидко. Однак тут важливо не переборщити з кількістю соди, адже вона може помітно зіпсувати смак страви.
  2. Розпушувач можна приготувати і самому. Для цього вам знадобляться такі інгредієнти:
  • пшеничне борошно — 12 ч. л.
  • харчова сода – 5 год.
  • лимонна кислота – 3 ч. л.

Всі інгредієнти змішайте в сухій банці і додайте у випічку з розрахунку 20 г розпушувача на 500 г борошна.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт ситних котлет із доступних інгредієнтів.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Випічка хліба
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