Чем заменить разрыхлитель в выпечке: элементарные лайфхаки

Разрыхлитель можно заменить не только содой

Для того, чтобы испечь пышные оладьи на кефире, хлеб, пирожки и другую несложную выпечку, которую можно самостоятельно готовить дома, необходим разрыхлитель. Однако поскольку во многих городах вводят длинный комендантский час, да и не во всех магазинах он есть, разрыхлителя может не оказаться под рукой. "Телеграф" рассказывает, чем можно заменить этот необходимый для выпечки ингредиент.

Чем заменить разрыхлитель в выпечке

Сода. Каждая хозяйка прекрасно знает, что вместо разрыхлителя всегда можно использовать соду. В зависимости от типа выпечки, который вы готовите, ее можно погасить уксусом. После добавления соды тесто можно ставить в духовку сразу же, ведь она действует очень быстро. Однако здесь важно не переборщить с количеством соды, ведь она может заметно испортить вкус блюда. Разрыхлитель можно приготовить и самому. Для этого вам понадобятся такие ингредиенты:

пшеничная мука – 12 ч. л.

пищевая сода – 5 ч. л.

лимонная кислота – 3 ч. л.

Все ингредиенты смешайте в сухой банке и добавляйте в выпечку из расчета 20 г разрыхлителя на 500 г муки.

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