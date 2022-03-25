"Перемоги" окупантів на російському ТБ роблять із українських відео: доказ

Коли нічим хвалитись російські ЗМІ просто вигадують приводи.

Оскільки російська пропаганда все частіше почала давати збої, адже в особистих розмовах із родичами окупанти розповідають зовсім іншу інформацію, ніж те, що вкладає їм у голови російське телебачення, російські пропагандисти намагаються всіма силами "підняти дух" своїх громадян, і для цього "крадуть" контент в українських ЗМІ, видаючи його за свій.

Приклад таких новин навели у телеграм-каналі "Фашик Донецький".

Один із передплатників каналу зауважив, що у телеграм-каналі якогось "Репортер Руденко V" з’явилася новина, що на Херсонщині в Чорнобаївці російська армія успішно завдає ударів по об’єктах ЗСУ. Ось тільки за десять хвилин до його новини, у телеграм каналі голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма з’явився пост із тим самим відео, на якому показано роботу українських бійців.

Раніше "Телеграф" писав, що в одній із перехоплених розмов окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги, хоча російська влада запевняє росіян, що "спецоперація" йде за планом.

Також раніше на брехні "погоріло" Міноборони росії. Уряд рф похвалився "звершеннями" вже мертвого окупанта.