"Победы" оккупантов на российском ТВ делают из украинских видео: доказательство

Когда нечем хвастаться российские СМИ просто придумывают повод.

Так как российская пропаганда все чаще начала давать сбои, ведь в личных разговорах с родственниками оккупанты рассказывают совершенно другую информацию, чем то, что вкладывает им в головы российское телевидение, российские пропагандисты пытаются всеми силами "поднять дух" своих граждан, и для этого "воруют" контент у украинских СМИ, выдавая за свой.

Пример таких новостей привели в телеграм-канале "Фашик Донецький".

Один из подписчиков канала заметил, что в телеграм-канале некого "Репортёр Руденко V" появилась новость, что в Херсонской области в Чернобаевке российская армия там успешно наносит удары по объектам ВСУ. Вот только за десять минут до его новости, в телеграм канале главы Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима появился пост с тем же видео, на котором показана работа украинских бойцов.

Ранее "Телеграф" писал, что в одном из перехваченных разговоров оккупанты жаловались, что их командование бежит, солдаты сидят без еды, оружия, денег и медпомощи, хотя российские власти уверяют россиян, что "спецоперация" идет по плану.

Также ранее на вранье "погорело" Минобороны россии. Правительство рф похвасталось "свершениями" уже мертвого оккупанта.