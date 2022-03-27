Україна перейшла на літній час: як правильно перевести годинник

Де можна дізнатися точний час після переведення стрілок

О 3:00 27 березня Україна перейшла на літній час, а це означає, що стрілки годинника були переведені на одну годину вперед.

Оскільки більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично, більшість українців навіть не помітили різниці, проте власникам аналогових годинників доведеться перевести їх вручну.

Щоб не заплутатися в тому, куди варто переводити стрілки, а також, щоб перевірити, чи перейшли гаджети на літній час (якщо така функція відключена у вашому пристрої), можна скористатися сервісами, які показують точний час.

Наприклад, одним з таких є Timenow.in.ua, завдяки якому плутанини точно не виникне.

Варто зазначити, що перехід на літній час завжди спричиняє сильні стреси, оскільки прокидатися доведеться на годину раніше. Водночас фахівці радять виконувати низку простих порад, які дозволять організму швидше перебудуватись на новий режим дня без шкоди для здоров’я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що переклад годинника також практикується в багатьох країнах Європи, тому якщо ви опинилися за кордоном, то швидше за все від переходу на літній час сховатися не вдасться.