Украина перешла на летнее время: как правильно перевести часы

Где можно узнать точное время после перевода стрелок

В 3:00 27 марта Украина перешла на летнее время, а это значит, что стрелки часов были переведены на один час вперед.

Поскольку большинство современных гаджетов переводят время автоматически, то большинство украинцев даже не заметило разницы, однако владельцам аналоговых часов придется перевести их вручную.

Чтобы не запутаться в том, куда стоит переводить стрелки, а также, чтобы проверить перешли ли гаджеты на летнее время (в случае если такая функция отключена в вашем устройстве), можно воспользоваться сервисами, которые показывают точное время.

Например, одним из таковых является Timenow.in.ua, благодаря которому путаницы точно не возникнет.

Стоит отметить, что переход на летнее время всегда влечет за собой сильные стрессы, поскольку просыпаться придется на час раньше. Вместе с тем специалисты советуют выполнять ряд простых советов, которые позволят организму быстрее перестроится на новый режим дня без ущерба для здоровья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что перевод часов также практикуется во многих странах Европы, так что если вы оказались за границей, то скорее всего от перехода на летнее время спрятаться не удастся.