Розповідь окупанта про розстріл мирних жителів: "Мужичок хрипів, я його з автомата добив"

Окупант розповів, як добивав мирного мешканця з автомата

Окупанти не соромляться розстрілювати мирних жителів України й, схоже, не дуже шкодують.

Записом чергового перехоплення поділився радник голови МВС Антон Геращенко у своєму YouTube-каналі.

На записі чути розмову двох російських солдатів, які розповідають про те, що останнім часом перебували під вогнем української артилерії, потім один із них розповів, як розстріляв цивільну машину.

"Сьогодні "крузак" (Toyota Land Cruiser, — ред.) якийсь їхав, я йому махаю, щоб руки підіймав, що без автомата. Довбанув", — сказав він.

Після цього він додав, що за кермом сидів "якийсь середній" чоловік, який, мабуть, після обстрілу отримав поранення.

"Хрипів уже, я його з автомата добив. Машину підпалив, згорів", — сказав окупант.

Також у перехопленні чути, що командування почало говорити своїм солдатам, що український президент Володимир Зеленський нібито вже здався.

Як повідомлялося раніше, на тимчасово окупованих територіях України, росіяни часто беруть у заручники мирних жителів, відбирають у них їжу та питво, б’ють, а жінок навіть ґвалтують. Крім того, найбільш лояльних до "російського світу" людей вони вербують у "поліцаї".