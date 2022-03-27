Откровения оккупанта о расстреле мирных жителей: "Мужичок хрипел, я его из автомата добил"

Оккупант рассказал, как добивал мирного жителя из автомата

Оккупанты не стесняются расстреливать мирных жителей Украины и, похоже, не сильно об этом сожалеют.

Записью очередного перехвата поделился советник главы МВД Антон Геращенко в своем YouTube-канале.

На записи слышен разговор двух российских солдат, которые рассказывают о том, что в последнее время находились под огнем украинской артиллерии, затем один из них рассказал, как расстрелял гражданскую машину.

"Сегодня "крузак" (Toyota Land Cruiser, — ред.) какой-то ехал, я ему машу, чтобы руки поднимал, что без автомата. Долбанул", — сказал он.

После этого он добавил, что за рулем сидел "какой-то средний" мужчина, который видимо после обстрела получил ранения.

"Хрипел уже, я его с автомата добил. Машину поджег, сгорел", — сказал оккупант.

Также в перехвате слышно, что командование начало говорить своим солдатам, что украинский президент Владимир Зеленский якобы уже сдался.

Как сообщалось ранее, на временно оккупированных территориях Украины, россияне часто берут в заложники мирных жителей, отбирают у них еду и питье, избивают, а женщин даже насилуют. Кроме того наиболее лояльных к "русскому миру" людей они вербуют в "полицаи".